OCSE, l'inflazione accelera a luglio

(Teleborsa) -. Nel mese di luglio,rispetto all'1,9% di giugno.A riferirlo è la stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, spiegando che l'incremento è stato guidato dai prezzi dell'energia che sono saliti del 3,7% e dei beni alimentari +3%.per il terzo mese consecutivo., come nel mese precedente. Nel dettaglio, in Italia si porta al +1,1% dal +1,2% precedente mentre in Francia resta al +0,7%. Cresce l'inflazione in Germania (+1,7%) mentre quella del Regno Unito si stabilizza al +2,6%.e in Canada (+1,2% da +1%) mentre quella del Giappone resta invariata rispetto al mese precedente (+0,4%) per il quarto mese consecutivo.