Piazza Affari in pole con il comparto Oil & Gas

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Saipem

Tenaris

Snam

STMicroelectronics

Aeroporto di Bologna

Ansaldo

Cattolica Assicurazioni

Sogefi

Credem

(Teleborsa) -, che recuperano terreno grazie a ricoperture, nonostante l'andamento incerto delle borse asiatiche Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,191. Sulla parità lo, che rimane a quota 167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,05%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,32%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,36%, vicino alla parità(+0,18%)., con ilche sale dello 0,44% a 21.887 punti.Tra idi Milano, in evidenza gli energetici, in particolare quelli legati al business oil&gas:avanza del 2,13% edell'1,32%). bene anche(+1,27%).Forteche aggiunge un guadagno dell'1,27%.del FTSE MidCap,(+1,87%),(+1,67%),(+1,45%) e(+1,35%). Le peggiore performance nè per, che cede lo 0,56%.