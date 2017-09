Scuola, debuttano i vaccini: 10 obbligatori con l'obiettivo di semplificare la vita alle famiglie

(Teleborsa) - E' stato unquello che ha accompagnato, nei mesi scorsi, la- cancellato nel 1999 e tornato in vigore dopo l’approvazione, a fine luglio, della legge 119/2017 che ha convertito il Dl 73.Intanto, sono stati fissati alcuni paletti.: contro poliomielite, tetano, difterite, epatite B, Haemophilus influenzae B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia e varicella.- Proprio "per agevolare le famiglie, per l’anno scolastico 2017/2018 – si legge ancora nella circolare – la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (Peo) o certificata (Pec) di una delle Asl della regione di appartenenza, oppure inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per l'anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate."- Le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l'infanzia o scuole dell'infanzia (incluse quelle private non paritarie) dovranno presentare la documentazione richiesta entroatteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo. La presentazione della documentazione è requisito di accesso.In caso di autocertificazione, è confermato che la documentazione che prova l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il