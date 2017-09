Servizi Italia acquisisce Steritek

Servizi Italia

(Teleborsa) -ha acquisito la maggioranza del capitale sociale di, primario operatore italiano nell’offerta di servizi di convalida e di controllo sistematico dei processi di sterilizzazione e dei sistemi di lavaggio di strumenti chirurgici, nonché nell’offerta di servizi accessori per strutture sanitarie pubbliche e private.L'operazione prevede l'acquisizione da parte di Servizi Italia del 100% del capitale sociale di Steritek in due fasi successive:- acquisizione immediata del 70% del capitale sociale di Steritek, con mantenimento da parte dei venditori della rimanente quota del 30%- assegnazione a Servizi Italia e ai venditori di opzioni, rispettivamente di acquisto (call) e di vendita (put), finalizzate a consentire a Servizi Italia di arrivare a detenere il 100% della Società in 5 anni (2022), mediante acquisto del rimanente 30% del capitale.L’acquisto del 70% di Steritek è avvenuto sulla base di un prezzo per tale quota didi una Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) di 0,8 milioni di euro stimata al closing e in considerazione dei flussi di cassa che si stima la Società sarà in grado di generare in futuro."L'acquisizione di Steritek – ha dichiarato, Amministratore Delegato di– consente al nostro gruppo di diversificare le proprie linee di business, introducendo attività ad elevato valore aggiunto e con ottime potenzialità di crescita"."Entrare a far parte del gruppo Servizi Italia – ha dichiaratoi, Amministratore Delegato di Steritek – dà avvio ad importanti sinergie per lo sviluppo di progetti nel settore della sterilizzazione e affini.