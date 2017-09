STM insieme a MediaTek per integrare tecnologia NFC

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, leader globale nei semiconduttori ha annunciato l'integrazione della propria tecnologia NFC contactless con le piattaforme mobili di. In questo modo si realizza una soluzione completa, a disposizione di chi si occupa dello sviluppo di terminali mobili per progettare la prossima generazione di smartphone in grado di supportare servizi NFC) in italiano letteralmente "Comunicazione in prossimità".Nei prossimi anni è prevista la crescita a tre cifre dei pagamenti tramite cellulare, e inoltre il rapido incremento di sistemi contactless per il pagamento dei mezzi di trasporto pubblico in Asia, in particolare nelle città cinesi più grandi.Con l’integrazione del chipset NFC di ST nelle piattaforme mobili di MediaTek, i due partner aiutano gli OEM che producono sistemi mobili a superare alcune sfide tecnologiche fondamentali come la progettazione e l'integrazione dell’antenna, la miniaturizzazione dell’antenna e l’ottimizzazione del costo complessivo dei componenti, garantendo al tempo stesso l’interoperabilità con terminali per i pagamenti installati nei negozi per la vendita al dettaglio piuttosto che presso le stazioni dei mezzi di trasporto pubblico.MediaTek è il secondo principale fornitore al mondo di soluzioni per terminali mobili e, con l'aggiunta della tecnologia di ST, è in grado di dimostrare prestazioni contactless di livello elevato rispetto a piattaforme alternative.A Piazza Affari, il titolo di STM viaggia sui livelli di parità