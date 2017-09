Auto, bollo: più inquini più paghi?

(Teleborsa) -. Intanto, si fa strada l'idea di calcolare il costo del bollo in base al tasso di inquinamento del veicolo e non più in base alla potenza del motore.E' questa l'ipotesi già ventilata a giugno dal Ministro dello Sviluppo Economicoe che ora è al valgio della Commissione ambiente del Senato.Questa ipotesi - ha spiegato all'AdnKronos Laura Puppato, senatrice Pd e componente della Commissione ambiente del Senato - rientra in una prima fase di avvio di un tipo di valutazione economica basata non sono sul PIL,. Il 2017 è stato il primo anno in cui alcuni indicatori del Benessere Equo e Sostenibile sono entrati nella manovra finanziaria".