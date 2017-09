Energia: a Firenze il meeting ministeriale sulla geotermia

Enel

(Teleborsa) - Oltre 25 governi rappresentati da primi Ministri, vice Presidenti e Ministri, si incontreranno. Il meeting della) rappresenta la più grandeIntitolata "Lavorare insieme per promuovere l’energia geotermica verso un futuro di energia sostenibile", l. L’evento è organizzato dal Governo italiano, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal ministero dello Sviluppo Economico e da quello dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, assieme ad, Agenzia internazionale per le energie rinnovabili."In linea con l’impegno assunto alla Cop21 di Parigi – spiega il ministro dell'Ambientei – il Governo è determinato a promuovere l’energia rinnovabile e a investire in tecnologie innovative a emissioni zero e a ridotto impatto ambientale, anche nel settore della geotermia. Il Paese continuerà a perseguire questi obiettivi, nella cornice della– spiega il ministro – puntando sul nostro alto livello di diffusione e conoscenza delle energie rinnovabili. Ciò è vero in particolare – conclude- rispetto all’esperienza in campo geotermico, avendo noi sviluppato a Larderello, in Toscana, il primo impianto di produzione di energia geotermica in assoluto”. Proprio nel sito di Larderello, martedì 12 è prevista una visita da parte dei rappresentanti dell’Alleanza per la Geotermia organizzata da"A livello globale l'energia geotermica resta in gran parte inutilizzata, nonostante il suo enorme potenziale per la generazione di energia a basse emissioni di carbonio e l’uso diretto in riscaldamento e raffreddamento" - afferma, direttore generale di"La geotermia - ricorda il Viceministro allo Sviluppo Economico,- ha un potenziale inespresso che in molti Paesi, e in particolare nel nostro, aiuterà a raggiungere gli ambiziosi obiettivi della COP21 . In più – spiega”.i, che ascolteranno i leader di governo, del mondo industriale ed economico confrontarsi sulle sfide e le opportunità associate allo sviluppo dell'energia geotermica. In particolare, l'incontro sarà focalizzato sull'individuazione dei meccanismi necessari per la riduzione del rischio negli investimenti geotermici, la creazione di opportuni quadri regolatori e percorsi per rafforzare la capacità istituzionale e umana all'interno del settore.Lanciata nel 2015 alla Conferenza di Parigi sul Clima, l’) è una piattaforma inclusiva multi-stakeholder costituita da pubblico, privato, attori governativi e no, impegnata ad aumentare la diffusione dell’energia geotermica in tutto il mondo., tra cui organizzazioni multilaterali, partner di sviluppo, organizzazioni internazionali e regionali, le istituzioni finanziarie internazionali e settore privato.