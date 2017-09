Fed, Fischer lascerà la vicepresidenza attorno al 13 ottobre prossimo

(Teleborsa) - Finirà prima del tempo l'avventura dialla. La Banca Centrale americana ha annunciato oggi che, prima della scadenza naturale del mandato fissata a giugno 2018.Il presidente della Banca Centrale americana, il cui mandato invece scadrà a febbraio, ha espresso "gratitudine per l'amicizia e il servizio reso" da Fischer.La decisione è stata presa per "motivi personali", così si legge nella lettera di dimissioni inviata dal numero due dell'istituto al presidente americanoFischer è stato nominato vicepresidente della Federal Reserve degli Stati Uniti d'America a gennaio del 2014. Nato in Rhodesia Settentrionale, ha la doppia cittadinanza israeliana e statunitense. Dopo una brillante carriera accademica, Fischer ricopre diverse cariche di rilievo in organismi internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Nel 2005 il governo israeliano lo nomina governatore della Bank of Israel e nel 2013 abbandona in anticipo il suo secondo mandato. Per la sua lunga esperienza in organismi internazionali nonché per il rigore scientifico ed accademico, Fischer è considerato uno dei migliori banchieri centrali del mondo.