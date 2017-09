Genova, torna il Salone Nautico tra novità e tradizione

(Teleborsa) - E' tutto pronto per ladelche quest'anno aprirà le danze ilun binomio che fa ben sperare, specie in tempo di crisi. A tirare la volata ci pensa il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, a margine della presentazione:- "Se il buon giorno si vede dal mattino, questo sarà un vero Salone di svolta per il settore della nautica che per il secondo anno consecutivo cresce con numeri a due cifre, una crescita consolidata e la Liguria ospita la maggior parte dei cantieri della nautica da diporto di eccellenza. Inoltre l'offerta sinergica di iniziative che le istituzioni metteranno in campo rappresenta un'ulteriore novità a supporto del settore e della kermesse. Già questo ci fa dire che l'indice di fiducia è molto alto".- "Stiamo lavorando per far si' che la Liguria sia sede del polo della nautica al di là del periodo del Salone. A questo proposito -ha sottolineato ancora- siamo impegnati sul grande progetto di Waterfront realizzato dall'architetto Renzo Piano, con l'obiettivo di costruire intorno all'area della Fiera di Genova un centro che possa vivere tutto l'anno intorno al mondo degli yacht che sono una grande ricchezza e stazionano per la maggior parte nel Mediterraneo".