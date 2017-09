Mercato americano in frazionale rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

Finanziario

Beni di consumo secondari

Telecomunicazioni

Utilities

Exxon Mobil

Home Depot

Chevron

Intel

United Technologies

Verizon Communication

Boeing

CSX

Viacom

Liberty Interactive

Charter Communications

Expedia

Activision Blizzard

Starbucks

Tesla Motors

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,37%. Sulla stessa linea l', che si porta a 2.465,76 punti. In moderato rialzo il(+0,25%), come l'S&P 100 (0,4%).. Restando in tema di tassi, oggi la Bank of Canada ha deciso a sorpresa di alzare il costo del denaro Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,80%),(+0,50%) e(+0,41%). Nel listino, i settori(-0,99%) e(-0,53%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,53%),(+2,41%),(+2,14%) e(+1,98%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,18%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,05%. Piccola perdita per, che perde lo 0,69%.(+3,25%),(+2,92%),(+2,63%) e(+2,53%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -1,92% dopo il profit warning di Trivago . Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,35%.arretra dell'1,31% mentresegna un -1,18%.