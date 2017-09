Migranti, Corte UE dice no a ricorsi contro relocation

(Teleborsa) -Larespinge i ricorsi dicontro le relocation dei richiedenti asilo da Italia e Grecia. Nella sentenza i giudici spiegano che "il meccanismo contribuisce effettivamente e in modo proporzionato a far sì che la Grecia e l'Italia possano far fronte alle conseguenze della crisi migratoria del 2015".Come risposta ai flussi straordinari che in questi ultimi tempi sono stati anche al centro del vertice informale di Tallinn , il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una decisione, hanno votato in seno al Consiglio, chiesto alla Corte di giustizia di annullarla deducendo, da un lato, motivi intesi a dimostrare che la sua adozione è viziata da errori di ordine procedurale o legati alla scelta di una base giuridica inappropriata e, dall'altro, che essa non è idonea a rispondere alla crisi migratoria né necessaria a tal fine.Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte,Con la sentenza, larespinge integralmente i ricorsi proposti dalla Slovacchia e dall'Ungheria.