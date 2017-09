Piazza Affari passa dalla parte degli acquisti

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Fiat Chrysler

Saipem

Exor

Mediaset

Ferrari

Salvatore Ferragamo

BPER

(Teleborsa) -in sintonia con le principali piazze europee,, statunitense, mentre gli investitori rimangono concentrati sulle decisioni dellae.Dal fronte macro, calo inatteso per gli ordinativi all'industria in Germania , mentre in Italia frenano le vendite al dettaglio Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,194. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.338,2 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 48,82 dollari per barile.dimessache scivola dello 0,13%. Fiaccache mostra un decremento dello 0,49%, e discesa modesta perche cede un piccolo -0,18%.Si muove in frazionale rialzocon ilche sta avanza dello 0,40%. Sulla stessa linea, si posiziona sopra la parità ilche avanza dello 0,39%.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti suche mostra un ampio vantaggio del 4,34%.che avanza dell'2,63% e si posiziona in cima al principale listino., evidenziando un incremento dell'1,38%. Fanno benesuche arretra dell',139%che mostra un calo dell'1,08%.