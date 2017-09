Ryanair, novità sul bagaglio a mano a partire dal 1° novembre

Ryanair

(Teleborsa) - Non più di due bagagli a mano sui volia partire dal 1° novembre prossimo.La decisione presa dalla compagnia low cost irlandese serve ad "e ad incoraggiare i clienti ad effettuare il check-in per alcuni bagagli. Nessuna eccezione per coloro che hanno acquistato o prenotato il biglietto prima di questa data.- La franchigia del bagaglio registrato aumenterà: da 15kg a 20kg per tutti i bagagli- La tariffa standard per il bagaglio registrato sarà ridotta: da 35 euro a 25 euro per il bagaglio da 20kg- Solamente i clienti che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario (tra cui le tariffe Plus, Flexi Plus e Family Plus) potranno imbarcare due bagagli a mano in cabina- Tutti gli altri clienti (senza Imbarco Prioritario) potranno trasportare in cabina il bagaglio più piccolo mentre il più grande sarà collocato in stiva gratuitamente al gate d’imbarco."Ci auguriamo che permettendo a tutti i clienti che non hanno acquistato l’Imbarco Prioritario di trasportare un solo bagaglio a mano piccolo, stivando gratuitamente quello più grande, si accelerino le procedure di imbarco eliminando i ritardi causati dalla mancanza di spazio nelle cappelliere a bordo dei voli più pieni per ospitare 360 bagagli a mano (due bagli per 182 passeggeri)", ha dichiarato, direttore marketing di Ryanair.