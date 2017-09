Vendita Alitalia, Ryanair o il Piano B dei dipendenti?

(Teleborsa) -, con qualche offerta già sul tavolo dei suoi commissari, fra cui quella di, e molte incertezze sul futuro della ex compagnia di bandiera.La compagnia low cost diha già confermato chee di essere, avendo presentato la manifestazione d'interesse entro la scadenza del 15 luglio. "Il resto è solo speculazione", ha aggiunto il numero uno della compagnia irlandese.Frattanto, sembra che si stia profilando unche Ryanair ed altre compagnie europee vorrebbero fare di Alitalia. Il Piano, svelato dal settimanale Panorama, prevede l'acquisto di unaIl piano messo a punto dadi Alitalia ed appoggiato dai dipendenti, che potrebbero investirvi il TFR, avrebbe come obiettivo quello died altre compagnie interessate solo a parti del gruppo e, non garantiti in caso di smembramento.Una cosa è certa, il tempo stringe, poiché entro il 15 settembre dovranno essere presentate le offerte non vincolanti, senza indicazione di prezzo, ed entro il 2 ottobre quelle vincolanti.