Wall Street attesa in moderato recupero

(Teleborsa) -, anche dopo il dato migliore delle attese della bilancia commerciale . A frenare la borsa statunitense concorrono ancora le tensioni geopolitiche (Corea del Nord) e l'incertezza relativa all'arrivo di un altro uragano in USA.Prudenza anche in vista della pubblicazione di altri(PMI e ISM non manifatturiero) e della pubblicazione deldella Fed stasera.A confermare l'avversione al rischio degli investitori, bene rifugio per eccellenza.Il Future sul Dow Jones recupera al momento lo 0,23% a 21-815 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,18% a 2.464 puntie quello sul Nasdaq lo 0,27% a 5.955 punti. Ieri, lo S&P 500 ha chiudo in rosso, evidenziando la peggiore performance giornaliera in tre settimane.