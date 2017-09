BCE in focus: cosa dirà oggi sul tapering?

(Teleborsa) -, che concluderà la riunione di politica monetaria, annunciando le sue decisioni in tema di strategie e misure di politica monetaria. Seguirà la, che potrebbe dare qualche delucidazione in più sulla, che potrebbe decidere che i tempi sono maturi per, ovvero il ritiro graduale del Piano di quantitative easing (acquisti di asset). Lo rivelano anche le tendenze sul valutario , dove l'euro ha registrato nell'ultimo periodo un robusto apprezzamento, arrivando a sfondare la soglia degli 1,20 USD subito dopo l'evento di Jackson Hole , in attesa di qualche elemento in più per prendere una direzione decisa.Nel caso in cui la BCE decidesse di avviare l'exit strategy, Mario Draghi si troverebbe probabilmente ad anticipare un nuovo round di misure restrittive, perché a quanto pare la Fed ha preso tempo per procedere con un altro rialzo dei tassi. Lo confermano anche le informazioni emerse dal Beige Book E' dunque, per non turbare i mercati, sempre pronti ad evidenti choc, offrendosu una futura inversione di rotta della politica monetaria. In questo caso nulla apparirà dallo Statement (comunicato) in agenda per le 13:45, ma qualcosa in più emergerà dalla bocca di Draghi in conferenza stampa alle 14:30., anche perché già si era parlato di una deadline in autunno