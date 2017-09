Borse europee più toniche al giro di boa. Milano resta indietro

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Luxottica

Yoox

STMicroelectronics

Mediaset

Ferrari

Exor

Leonardo

Saipem

(Teleborsa) -, che viene condizionata dai bancari e da qualche realizzo. A sostenere i mercati contribuiscono l' accordo in USA sull'innalzamento del tetto del debito , ma persiste cautela per quello che potrebbe dire in conferenza stampaL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,47%. Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 165 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,00%.in luce, con un ampio progresso dello 0,84%, performance moderata per, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,68%., con ilche si attesta a 21.838 punti.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2%. Nel lusso fa bene ancheche avanza dell'1,31%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,39%.Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,30%.Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni con un -3,89%, dopo il downgrade di Morgan Stanley Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,25%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,15%, sulle voci di slittamento della maxi gara in USA In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.