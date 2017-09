Ferrari frena dopo downgrade Morgan Stanley

(Teleborsa) -

Brusca frenata per Ferrari sul Listino di Milano, dove evidenzia un calo del 4,04%, a causa di realizzi e di un downgrade di Morgan Stanley. La banca d'affari statunitense ha infatti tagliato il giudizio a "Underweight", con target price di 84 euro.



Il quadro tecnico di breve periodo del cavallino rampante di Maranello mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 95,85 Euro. Rischio di discesa fino a 92 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 99,7.







(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)