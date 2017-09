Jerusalmi: "Dopo Pirelli attese IPO di aziende food, meccanica, distribuzione"

(Teleborsa) - Anno generoso per le quotazioni ai. Oltre all' IPO di Pirelli "che dovrebbe essere la più grande in Europa e che darà grande visibilità asui mercati europei, sono attese numerose quotazioni a". Parola di, amministratore delegato del mercato del gruppo. Tra cui Pharmanutra i ha continuato: "C'e' per esempio Gima (lo spin-off di Ima), tantissime quotazioni attese su AIM, tra cui alcune SPAC () e altre IPO che non sono ancora pubbliche di società attive nei, ha anticipato a l'amministratore delegato a margine della terza giornata di lavori dell' Italian Equity Week di Borsa Italiana, a Palazzo Mezzanotte.