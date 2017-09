L'Italian Equity Week si conclude con uno sguardo alle infrastrutture

A2A

Acea

Aeroporto di Bologna

Ascopiave

Astaldi

Atlantia

Buzzi Unicem

EI Towers

Enav

Enel

Hera

INWIT

Iren

Italgas

Prysmian

Rai Way

Retelit

Salini Impregilo

SIAS

ASTM

Snam

(Teleborsa) -, cui Borsa Italiana ha dedicato la tre giorni dell'Durante le tre giornate le società protagoniste di questi settori, quotate e non quotate, saranno coinvolte in briefing strategici settoriali, IPO Forum e incontri one to one con primari investitori domestici e internazionali.L'evento, organizzato per la prima volta dalla società che gestisce la Borsa,con una serie di approfondimenti sul Made in Italy, il lusso e così via. Mercoledì 6 settembre è stata la volta dei principali attori del settore industriale., elemento strategico per la crescita del Paese. La giornata odierna intitolatainizia con un briefing strategico del CEO di, e del commissario per la spending review,Si terranno poi incontri one-to-one con società quotate comeL’Italian Equity Week è stata organizzata coned, al contempo, illustrare alle società non quotate le opportunità offerte dall'accesso al mercato dei capitali, sfruttando anche le esperienze di successo delle società quotate.Complessivamentein rappresentanza di oltreda 4 continenti (America, Asia, Australia, Europa).