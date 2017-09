L'uragano Irma distrugge i Caraibi e avanza verso la Florida

Twitter

(Teleborsa) - La furia dell'uragano Irma si abbatte sui Caraibi. Al momento il bilancio è pesante. Si contano, infatti, dieci vittime e 21 feriti. Secondo quanto riferito dai media locali, quasi il 90% delle strutture dell'isola di Barbuda sarebbe stata distrutta. Solo a Saint-Martin i morti sarebbero 8., Premier di Antigua e Barbuda ha riferito che quasi tutti gli edifici sono danneggiati e 1.400 persone sono rimaste sono senza casa. "E' un disastro totale", ha spiegato il Primo ministro. La furia del vento ha colpito anche gli edifici del governo, portando via i tetti delle case, e provocato un blackout elettrico e nelle comunicazioni.Intanto, lrma avanza verso la Florida, e in previsione del probabile impatto di sabato 9 settembre, è stata ordinata l'evacuazione di Miami Beach e di altre località costiere nell'area.Il Presidente Trump onscrive che si guarda attentamente all'uragano. La mia squadra che ha fatto un buon lavoro in Texas", durante l'uragano Harvey, "è già in Florida. Nessun riposo per gli stanchi!".