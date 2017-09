Leonardo in rosso sul Listino su voci slittamento gara USA

(Teleborsa) -

Giornata no per Leonardo, che sta segnando un calo dell'1,15% in Borsa, sulle voci di uno slittamento al 2018 della gara del dipartimento della Difesa americano. La gara in questione è il programma T-X, per la fornitura di 360 addestratori, che ha un valore di 16 miliardi.



A riportare la notizia del possibile slittamento della maxi gara è MF, che parla di problemi di budget, legati alle difficoltà del Congresso ad approvare il Bilancio ed alla necessità di destinare maggiori fondi per i danni provocati dagli uragani.

Il quadro tecnico di breve periodo di Leonardo mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 14,72 Euro. Rischio di discesa fino a 14,46 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 14,98.

