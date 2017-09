Piazza Affari apre piatta. Borse caute aspettando la BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che viene condizionata dai bancari e da qualche realizzo. A sostenere i mercati contribuiscono la performance positiva di Tokyo la buona chiusura di Wall Street , in scia al raggiungimento di un accordo in USA sull'innalzamento del tetto del debito , che ne evita il default immediato.C'è però anche un, in attesa della, che già oggi potrebbe annunciare l'avvio dle "tapering". Mentre il Beige Book sembra confermare che la Fed non agirà ancora quest'anno sui tassi,, anticipando il graduale ritiro del piano QE.Frattanto, appare congelato l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,194. Sulla parità lo, che rimane a quota 167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,03%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,55%, incolore, che non registra variazioni significative, senza slancio, che apre con un +0,17%., riportando una variazione pari a -0,07% sulTra lea grande capitalizzazione si segnala il, conche mostra un discreto guadagno dell'1,20% edello 0,83%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,71%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,73%.La peggiore performance è quella di, che cede il 2,76%, sulla scia del downgrade di Morgan Stanley a Underweight.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,42%.Tentenna, che cede lo 0,83%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.