SAVE, dimissioni di due consiglieri di amministrazione indipendenti

(Teleborsa) -. Si tratta della dott.ssa, per motivi strettamente personali, e di, che non ha motivato la decisione.Il dott. Cereda era anche componente del Comitato per la Remunerazione della Società.La dott.ssa Leddi e il dott. Cereda, per quanto a conoscenza della Società, non risultano detenere alcuna partecipazione nel capitale di SAVE.Ad agosto si era dimesso il Consigliere non indipendente dr., altresì componente del Comitato per la Remunerazionedella Società.