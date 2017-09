Banca Carige, Bastianini si dimette dal CdA

Carige

(Teleborsa) -, consigliere di amministrazione ed ex Amministratore delegato di Banca, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni con effetto immediato. La motivazione è che"non sussistono più le condizioni per svolgere l'incarico". Lo spiega la banca in una nota.Bastianini era stato sfiduciato lo scorso giugno e poi sostituito da Paolo Fiorentino Intanto, in attesa dell'assemblea del prossimo 28 settembre gli azionisti preparano le loro mosse . La famiglia, primo azionista della banca ha presentato una proposta di delibera all'assemblea "a salvaguardia del diritto d'opzione di tutti gli azionisti", mentre la(società che detiene il 6% dell'istituto) che fa capo a, ha chiesto e ottenuto le dimissioni dell'ex A.d.