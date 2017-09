Dea Capital, migliora l'utile nel semestre

Dea Capital

(Teleborsa) - Utile netto in crescita nel 1° semestre dell'anno per, che ha messo a segno un, rispetto a 6,7 milioni di Euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Il risultato include, oltre al Risultato Netto di Gruppo (6,2 milioni di Euro), gli adeguamenti a fair value del Portafoglio Investimenti recepiti direttamente a patrimonio netto, positivi per 15,7 milioni di Euro, prevalentemente riconducibili alla variazione positiva di fair value di Migros.Al 30 giugno 2017 il NAV del Gruppo è risultato pari a 2 Euro per azione, rispetto a 1,96 Euro per azione al 31 marzo 2017 e 1,91 Euro per azione al 31 dicembre 2016, questi ultimi dati rettificati per tenere conto della distribuzione della riserva sovrapprezzo, pari a 0,12 Euro per azione, effettuata a maggio 2017.