Dopo Harvey arriva Irma e semina distruzione. Florida nel caos e petrolio in rialzo

(Teleborsa) - Non c'è pace per gli Stati Uniti che, dopo la distruzione seminata dall'uragano Harvey , già messa in Bilancio , devono ora fare i conti con, una tempesta altrettanto distruttiva, che ha già messo in ginocchio i Caraibi e si prepara ad investire la Florida durante il weekend che è alle porte (9-10 settembre 2017).Come per Harvey, anche Irma è stato, ma la velocità dei suoi venti e soprattutto la suane fanno uno strumento di distruzione e sicuramenteFrattanto le autorità statunitensi lavorano alacremente pe, dove si prevede possa abbattersi la tempesta, con ben. Anche nei Caraibi c'è stata l'evacuazione in massa soprattutto fra i turisti presenti nei resort (51 mila).che sono sulla traiettoria di questo nuovo violento uragano.Frattanto, il passaggio di Irma dai Caraibi ha già fattosui mercati internazionali, facendole arrivare ad un soffio dai 50 dollari. Stamattina il(-0,35%), a causa di realizzi, mentre ilcontinua a salire a 54,71 dollari (+0,4).