Leonardo inclusa negli indici di sostenibilità di Dow Jones

Leonardo

(Teleborsa) -(DJSI) Europe. La consolidata presenza negli indici azionari Dow Jones riflette l’impegno del Gruppo verso un percorso di sostenibilità che integra le tematiche ambientali, sociali e di governance all’interno delle strategie di business e a supporto dei processi aziendali e della capacità di fare innovazione.Gli indici DJSI sono stati lanciati nel 1999 e includono i titoli di società che registrano eccellenti performance di sostenibilità. La revisione annuale per l’ammissione agli indici avviene attraverso una rigorosa valutazione svolta da, società svizzera di asset management.Nel 2017, Leonardoe e una delle 8 società basate in Italia ammesse agli indici DJSI, registrando risultati eccellenti in ambito risk & crisis management e compliance in export control.“La conferma in questo importante indice è il riconoscimento del crescente impegno di Leonardo verso i più alti e sfidanti standard sulle tematiche di sostenibilità”, ha commentato, Amministratore Delegato di Leonardo.Anche il Presidente, Giovanni De Gennaro, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, “Insieme al Consiglio di Amministrazione continueremo a monitorare le performance di sostenibilità di Leonardo e a promuovere ogni nuova iniziativa volta al miglioramento della gestione etica e responsabile del business”.