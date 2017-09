Mercati, a settembre occhi puntati su euro e materie prime

(Teleborsa) - Anche quest’anno i mercati finanziari hanno beneficiato della pausa estiva. Nel corso del mese di agosto sono state infatti limitate le oscillazioni, con volatilità in controllo e pochi temi che, in generale, hanno influenzato i mercati, ha dichiarato, Amministratore Delegato di Ambrosetti Asset Management Sim. Gli equilibri definiti nella prima parte dell’anno sono rimasti inalterati ed il sistema finanziario continua a mostrare una certa solidità solo in parte scalfita, di quando in quando, da qualche tensione geopolitica.Complessivamente le ultime settimane hanno consegnato delle parziali flessioni, rapidamente recuperate, sul frontedove i mercati sviluppati, in particolare dell’, hanno subito i principali flussi in vendita (-0,05%-0,07%e -0,91%). L'è in fase di assestamento da alcune settimane mentre le borse dell’area euro, dopo l’interessante fase di sovraperformance, hanno nettamente rallentato il ritmo di crescita. Mantengono nel mese invece una impostazione positiva gli(+2,01%) trainati dai recuperi di forza in particolare di Brasile e Russia. Male il compartoed i, salgono inveceIn tal senso il contesto macroeconomico di riferimento non è variato di una virgola ed i presupposti in essere restano validi tuttora. Nessuno discute il ruolo di sostegno delleche garantiscono una elevata liquidità da investire oltre al costante supporto per la crescita economica reale, tuttavia, questo atteggiamento è destinato a mutare nei prossimi trimestri ed è ad oggi, questa l’incertezza maggiore che pesa su una continuazione ad oltranza della crescita dei mercati.rispetto a quello che potrebbe sembrare guardando alle dinamiche cicliche ed alla bassa volatilità che caratterizza da mesi i principali indici.che, tuttavia, non misuriamo al momento in grado di alterare le condizioni positive di fondo e che, dunque, possono essere valutate come interessante opportunità di riposizionamento a favore dei mercati, ha precisato l'analista.Per leè stato un mese di transizione che segue un periodo caratterizzato da assenza di novità sul lato delle politiche monetarie. In generale i risultati sono stati positivi un po' su tutti i fronti, con i temi governativi che fanno meglio rispetto a Corporate ed High Yield. Gli attuali equilibri dovrebbero essere preponderanti anche nelle settimane a venire con attese di stabilità da inquadrare in un contesto strategico invece più delicato ed aperto alla graduale ripresa delle tensioni rialziste sui tassi di interesse.. Occhi puntati soprattutto sull’che resta molto sostenuto nei confronti delle principali divise. I tentativi di ulteriore apprezzamento, in particolare verso Dollaro e Sterlina, stanno incontrando le prime difficoltà e gli spazi di ulteriore rialzo si prospettano limitati per i mesi a venire.Abbastanza articolata anche la situazione sullecon ilin fase di stabilizzazione da parecchie settimane mentre sull’sono tornati i flussi in acquisto con quotazioni che invertono il clima di debolezza degli scorsi mesi aprendo scenari di ulteriore salita soprattutto in caso di nuove tensioni geopolitiche a livello internazionale.Per il mese di settembre si conferma equilibrata l’esposizione azionaria a livello complessivoSul lato allocazione fra macro aree le scelte qualitative premiano i mercati sviluppati in termini relativi mantenendo comunque la base di investimento strategico sugli emergenti. A livello settoriale si conferma elevata la selettività che resta concentrata esclusivamente sul comparto delle materie prime. Sul frangente obbligazionario migliorano nel breve termine le attese con selezioni che privilegiano ancora le tematiche a spread.