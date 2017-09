Terremoto in Messico di grado 8,4. Scatta allerta tsunami

(Teleborsa) -. Secondo il Servizio Sismologico Nazionale, la scossa è stata di, la più forte mai registrata nel paese.In realtà c'è una, perché per il Servizio geologico statunitense il sisma sarebbe stato di magnitudo 8.1 e per il servizio allerta tsunami del pacifico 8.2.Il sisma èdel paese, al largo del Pacifico ed a 72 chilometri di profondità, presso la zona del Chapas., perché la profondità cui è avvenuto il terremoto è in grado, seocndo gli esperti, di generare effetti di superficie.Il bilancio delle vittime non è altissimo,, di cui due bambini, e sono moltissimi gli sfollati, soprattutto nella capitale Città del Messico. Il presidente del Messico,, ha detto di aver "attivato il comitato nazionale di emergenza".