Wall Street staziona poco sotto la parità ad inizio seduta

(Teleborsa) -, che apre in moderato calo influenzata dai timori per l'arrivo di Irma e dal permanere delle tensioni geopolitiche con laIlsi attesta a 21.747,54 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.460,75 punti. Pressoché invariato il(-0,1%), come l'S&P 100 (-0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,09%),(+0,72%) e(+0,51%). Nel listino, i settori(-2,08%),(-1,65%) e(-0,85%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,63%),(+1,23%),(+0,73%) e(+0,71%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,57%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,95%),(+1,01%),(+0,90%) e(+0,78%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,46%.