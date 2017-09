Autostrade per l'Italia (Atlantia) annuncia nuovo bond e ritiri

Atlantia

Atlantia

(Teleborsa) -, controllata da, ha annunciato l'intenzione di emettere una serie di nuove note a tasso fisso denominate in euro nell'ambito del programma di medio termine da 7 milioni di euro e la volontà diIn particolare i titoli che l'emittente ritirerà sono tutti e quattro della categoria 'senior guaranteed' mentre le scadenze sono febbraio 2019 (cedola 4,5%), marzo 2020 (cedola 4,375%), febbraio 2021 (cedola 2,875%) e novembre 2021 (cedola 1,25%)., a meno che il periodo per l'offerta in questione non venga esteso o riaperto.Positivo il titoloa Piazza Affari: +1,07%.