Borse europee positive in avvio

(Teleborsa) -, dopo il finale al rialzo di Tokyo . Riflettori ancora puntati sulla Corea del Nord nonostante non sia avvenuto nessun test missilistico in occasione della celebrazione del 69° anniversario della fondazione della Repubblica Democratica Popolare di Corea Intanto l' uragano Irma che ha devastato il centro America e che è appena passato sulla Florida sta perdendo forza., si attende dall'Italia la diffusione del dato sulla Produzione industriale Prevale la cautela sull', mostrandosi in calo dello 0,32%. L'è in discesa (-0,85%) e si attesta su 1.334,6 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dello 0,82%.Lomigliora, toccando i 161 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,94%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,73%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,46%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,78%., che mostra un guadagno dello 0,75% sul; in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 24.219 punti. Poco sopra la parità il(+0,53%), come il FTSE Italia Star (0,5%).(+1,25%),(+1,23%) e(+1,15%) in buona luce sul listino milanese.Tra idi Milano, in evidenza(+2,67%),(+2,02%) grazie al giudizio positivo di HSBC,(+1,77%) e(+1,65%).del FTSE MidCap,(+4,72%): oggi 11 settembre vertice a Roma tra i ministri Pier Carlo Padoan e Bruno Le Maire. Intanto, Silversea Cruises e Fincantieri annunciano di aver firmato un contratto del valore di circa 310 milioni di euro. In denaro(+2,22%),(+1,90%) e(+1,75%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-0,89%.Sul resto le listino volano le azioni+3,88% dopo l' incremento del prezzo di OPA