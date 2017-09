Caltagirone Editore brinda all'aumento del prezzo OPA

Caltagirone Editore

(Teleborsa) - In fermento a Piazza Affari il titolo, che balza del 3,64% a 1,337 euro. A galvanizzare le azioni la notizia che, veicolo dell'OPA volontaria finalizzata al delisting di Caltagirone Editore, ha annunciato l' incremento del corrispettivo dell'offerta da 1 a 1,22 euro per azione.Sembra che gli investitori vogliano scommettere su un nuovo incremento di prezzo, visto che le azioni in borsa stanno trattando sopra il prezzo OPA.L'operazione, che al momento non ha riscosso troppo successo , terminerà il prossimo 18 settembre 2017.