Elettricità, E-Distribuzione ha già installato oltre 1 milione di contatori smart

Enel

(Teleborsa) -, o contatori elettronici 2.0, chein pochi mesi in Italia, con un programma che è entrato nel vivo nel giugno scorso e che procede con un ritmo di 7.000 apparecchi al giorno.Si tratta di unaavviato da E-Distribuzione che porterà nei prossimi anni iitaliane.In particolare, i contatori sono stati messi in servizio nell’ambito del programma di installazione “massivo” e di gestione utenza, che prosegue a un ritmo serrato in linea con quanto previsto dal Piano approvato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) I lavori di installazione, interessando complessivamentesull’intero territorio nazionale.Il nuovo contatore si ispira al concetto di energia aperta, accessibile, tecnologicamente all’avanguardia e sostenibile. E-Distribuzione è il primo distributore di energia al mondo ad aver sviluppato la. Disegnato dall’architetto, il contatore di seconda generazione è stato sviluppato incorporando le migliori tecnologie nel campo della misura e della telegestione.L’installazione dei nuovi contatori di E-Distribuzione, consentirà ai clienti italiani, senza incrementi tariffari, di, avere accesso a nuovi servizi e, in prospettiva, partecipare attivamente al nuovo mercato dell’energia.