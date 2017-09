Partite IVA in calo a luglio. Giovani e commercianti restano i più attivi

(Teleborsa) -. E' quanto emerge dall'ultimodiffuso dal- Ministero dell'Economia e delle Finanze, che segnala l'apertura dirispetto all'anno precedente. Anche a giugno il numero era calato Guardando alla natura giuridica delle nuove aperturepari al 66,6% del totale, seppur con un calo del 4% rispetto ad un anno fa. Seguono le società di capitali al 28,1% del totale e con un incremento del 10% rispetto ad un anno fa. Le società di persone si attestano al 4,4%, mentre la percentuale delle aperture dei "non residenti" e delle "altre forme giuridiche" è pari allo 0,9%.Riguardo alla ripartizione territoriale,, il 23% al Centro ed il 35% al Sud ed Isole. Il confronto con il corrispondente mese dell'anno precedente evidenzia gli incrementi maggiori in Valle d'Aosta (+26,2%), Sicilia (+15,4%) e Liguria (+11,4%); le flessioni piu' marcate sono avvenute in Basilicata (-53,2%), Molise (-17,4%) ed Emilia-Romagna (-7,6%).La classificazione permostra, come di consueto, ch, seguito dalle attività professionali (14,5%) e dalle costruzioni (8,9%).. Uno su due (il 47,4% delle aperture) è attribuibile ai giovani fino a 35 anni e il 33% a soggetti tra 36 e 50 anni, ma rispetto al luglio dello scorso anno emerge un aumento di avviamenti al crescere dell'età (dal -5,8% della classe più giovane al +5% della più anziana).