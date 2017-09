Prada affonda dopo i conti

Prada

(Teleborsa) - Giornata da dimenticare per il titolosulla piazza di Hong Kong, dove ha registrato un tonfo a due cifre a causa della semestrale deludente. In particolare le azioni della maison del lusso hanno lasciato sul parterre il 14% circa.Il gruppo della moda ha detto di essere fiducioso che il proprio piano sia la strada migliore per la crescita dei ricavi e dei margini, anche se per raccogliere i benefici ci vorrà "più tempo del previsto".