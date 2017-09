Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 22.057,37 punti; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.488,11 punti. Sale il(+1,14%), come l'S&P 100 (1,1%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,74%),(+1,50%) e(+1,39%).Altra i(+2,35%),(+2,26%),(+1,90%) e(+1,81%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,80%.(+9,72%),(+5,91%),(+5,18%) e(+3,54%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,60%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,48%.In caduta libera, che affonda del 3,25%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,03 punti percentuali.