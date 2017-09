Teva Pharmaceutical vola a Wall Street, Kare Schultz è il nuovo CEO

Teva Pharmaceutical Industries

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 20,26%.Il mercato apprezza la decisione del gruppo israeliano di nominare Kare Schultz come nuovo capo azienda, attuale direttore generale del laboratorio danese Lundbeck. Obiettivo di Schultz sarà quello di rimettere sulla strada giusta la società in difficoltà sul mercato USA delle medicine generiche.



Il quadro tecnico di Teva Pharmaceutical Industries suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,65 dollari USA con tetto rappresentato dall'area 19,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,65.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)