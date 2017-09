Trieste Airport vola con le crociere

Ryanair

(Teleborsa) - Dopo aver messo i conti a posto,che da aprile scorso segna un trend attivo.Ai 452.596 passeggeri registrati da gennaio a luglio (+ 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2016), si aggiunge un ulteriore, che porta il saldo dei primi otto mesi a +10%. Un risultato in linea con le previsioni di Trieste Airport, nonostante il gap del 10% sui collegamenti Alitalia con Roma e Milano.. E non è improbabile che il traguardo del milione di passeggeri annuo possa essere tagliato già nel 2018, con un anno di anticipo rispetto all’obiettivo fissato dal piano industriale. Al saldo positivo del movimento passeggeri contribuiscono in particolare i voli operati dacon la Sicilia (Catania e Trapani)., che sarà garantito da maggio a ottobre, si punta decisamente al mercato tedesco e, in particolare, a Francoforte.Altra novità è rappresentata dai. Notizie e prospettive che consentono alla Regione Friuli Venezia Giulia, azionista al 100% di Ronchi dei Legionari, di intravedere la possibilità di individuare un partner a cui cedere una parte delle quote. Intanto nell'aerostazione triestina è in arrivo lo spazio commerciale di Uniposte.