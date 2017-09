Apple, nuovo Iphone da mille dollari in arrivo

Apple

(Teleborsa) -. Il colosso di Cupertino presenterà nel suo nuovo campus della Silicon Valley il nuovo iPhone dal target price di, al fine di celebrare il decimo anniversario del lancio del rivoluzionario smartphone.Secondo le indiscrezioni che circondano la presentazione-evento, l'si aggiungerà ai "classici" aggiornamenti dei modelli iPhone, e costituirà un vero e proprio, il che giustificherebbe il prezzo così alto. Ci sono però parecchie perplessità su questa strategia, ad iniziare dalla potenziale domanda che rischia di non materializzarsi, come indicato da alcune ricerche sui clienti più affezionati.è costretta a mantenere alte quotazioni per conservare i suoi margini di profitto intorno al, i più alti nel settore di riferimento, ma va ricordato che dall'ultima volta che l'Iphone ha subito un pesante upgrade nel 2014, il colosso USA ha più che raddoppiato le vendite del suo prodotto di punta (che costituisce i due terzi delle entrate della mela).D'altra parte: si va dallo schermo Oled a videocamere capaci di fornire funzioni di realtà aumentata, che consentono di sbloccare il telefono con il riconoscimento facciale. Le nuove funzioni richiedono materiali particolarmente difficili da trovare, cosa che rischia diSecondo, proprio questopotrebbe avere "" sulle stime degli utili del primo trimestre fiscale, quello cruciale che comprende il periodo natalizio. Su questo scommettono rivali come la sudcoreana, che con il suo nuovoprende di mira una clientela premium.Lunedì, ilha messo a segno un rialzo dell'1,81%.