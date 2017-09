Be sigla una partnership internazionale con Murex. Vola il titolo

Be

(Teleborsa) - Il gruppopunta ad incrementare la sua quota di mercato nell'area dei professional services, a livello nazionale ed europeo, diventando partner ufficiale di, leader nelle soluzioni software per i Capital Markets.Con più di 45.000 utenti nel mondo ed una copertura in 65 paesi, Murex costituisce una delle più diffuse soluzioni software nei Capital Markets, grazie alla sua sofisticata piattaforma MX.3 “ front-to-back-to-risk”, che offre specifiche soluzioni negli ambiti enterprise cross-asset trading, risk management e processing."Siamo molto onorati del riconoscimento di Murex, poche aziende in Europa possiedono questo privilegio", afferma, Amministratore Delegato di Be.