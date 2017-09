Borse europee timidamente positive in avvio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo il finale positivo di Wall Street e Tokyo . In particolare il Dow Jones è tornato sopra i 22.000 punti mentre l'S&P500 ha toccato un nuovo massimo storico.Resta alta l'attenzione sulla Corea del Nord, specie dopo la decisione dell' ONU di infliggere nuove sanzioni , stamattina alle 10:30, nel Regno Unito, sarà pubblicato il dato Prezzi al Consumo, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 2,8%.Sostanzialmente stabile l', che scambia a 1,197. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.326,1 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 48,05 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,97%.composta, che cresce di un modesto +0,33%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità., che avvia la sessione sui livelli della vigilia, con ilche vale 22.178 punti; incolore ila 24.474 punti. Guadagni frazionali per il(+0,21%), come il FTSE Italia Star (0,3%).(+1,11%),(+0,73%) e(+0,72%) in buona luce sul listino milanese. Il settore, con il suo -0,60%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+1,34%),(+1,33%),(+1,16%) e(+0,95%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,12%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69% dopo l' exploit della vigilia Al Top tra le azioni italiane a, continua a correre(+4,70%) dopo il vertice Italia-Francia di ieri che sembra essere stato "costruttivo". Bene(+1,53%),(+1,42%) e(+1,27%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -1,42%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.