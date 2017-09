EEMS in perdita nel 1° semestre

EEMS

(Teleborsa) - Semestre debole per, che ha chiuso i primi sei mesi del 2017 con una perdita di 0,2 milioni di Euro a fronte dell'utile pari a 5,9 milioni di Euro del primo semestre 2016. La società che si occupa di semiconduttori ha registrato ricavi e proventi operativi pari a 0,5 milioni di Euro dai 7,2 milioni di Euro del primo semestre 2016. L'EBIT è negativo per 0,2 milioni di Euro (positivo per 5,9 milioni di Euro nel primo semestre 2016).L'indebitamento finanziario netto risulta essere pari a – 1,9 milioni di Euro (-2,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2016).Il Consiglio inoltre ha preso atto del supporto finanziario assicurato almeno per i prossimi 12 mesi dal socio di controlloHolding S.r.l.;ha rilevato le incertezze riguardanti la realizzabilità della prospettata integrazione di EEMS e Gala S.p.A. a seguito della domanda di concordato preventivo della stessaS.p.A.; si è riservato di monitorare attentamente l'evolversi della situazione e di proporre e attuare ogni iniziativa e operazione alternativa per garantire la continuità aziendale.