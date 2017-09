Fincantieri, Vard costruirà una nuova nave da crociera

Fincantieri

(Teleborsa) - C'è fermento intorno a, che proprio ieri ha annunciato una commessa per Silversea Cruises da circa 310 milioni di euro . Intanto sembra che si siano fatti dei passi avanti nell'intesa fra il governo italiano e quello francese per il dossier Fincantieri-STX, dopo che Parigi aveva bloccato temporaneamente l'acquisto dei cantieri navali francesi. Le parti hanno definito l' incontro di ieri "costruttivo" , rinviando la discussione al prossimo 27 settembre a Lione.Oggi a mettersi in mostra è, la controllata di Fincantieri attiva nella progettazione e costruzione di navi speciali, cheper la progettazione e la costruzione di una nuova nave da crociera di lusso di piccole dimensioni (expedition cruise vessel). La consegna dell'unità è prevista per il primo trimestre del 2019 nel cantiere Vard di Vung Tau in Vietnam.L’unità, lunga 93,5 metri e larga 17,2, sarà progettata da Vard Design in Norvegia in stretta collaborazione con il cliente. Ospiterà a bordo 120 passeggeri e sarà destinata alla regione Asia-Pacific. La nave sarà costruita secondo i più elevati standard di comfort e attenzione al cliente.Accelera il titolo a Piazza Affari: +3,74%.