Fisco, nel 2017 oltre 600 mila lettere di compliance. Rufini: "Semplificare senza essere vessatori"

(Teleborsa) -, direttore dell'da settembre, in una relazione dinanzi alla commissione parlamentare per la Semplificazione, ha ricordato che serve unE' in arrivo unadell'Agenzia delle Entrate per. Il manager ha messo il punto sia sulle modalità ed i linguaggi, che sullaNei primi otto mesi dell'annoai contribuenti e si prevede di superare la soglia diIl direttore dell'Agenzia ha poi ammesso cheintrodotto quest'anno ha portato delle" eda carico delle imprese.Ruffini ha promesso nella lotta all'evasioneche la costituzione ha assegnato alle amministrazioni finanziarie sul corretto adempimento dell'obbligo tributario".in termini quantitativi e qualitativi, ha detto il titolare del fisco, sottolineando che