Lavoro, nel secondo trimestre passi in avanti per l'occupazione

(Teleborsa) - Passi in avanti per l'economia italiana nel secondo trimestre 2017,. La fotografia è stata scattatache spiega come nel periodo in questione l'economia italiana ha registrato una crescita del PIL pari allo 0,4% in termini congiunturali e all'1,5% su base annua. Un po' più a rilento rispetto all'economia dei Paesi dellI segnali di consolidamento dell'espansione dei livelli di attività economica - spiega l'istituto di statistica - sono particolarmente significativi nell'industria in senso stretto e nei servizi essono associati a un assorbimento di lavoro da parte del sistema produttivo che continua a espandersi in linea con la dinamica del PIL., confermando l'elevata intensità occupazionale della ripresa in corso., l'rivela che dal lato dell’offerta l'occupazione, in oltre otto casi su dieci a termine (+123 mila, +4,8%).(-71 mila, -1,3%).. I dati mensili più recenti (luglio 2017) mostrano, al netto della stagionalità, un aumento degli occupati (+0,3% rispetto a giugno, corrispondente a +59 mila unità), che riguarda sia i dipendenti sia gli indipendenti.(+0,7%) che riguarda soltanto i dipendenti (+356 mila, +2,1%), oltre tre quarti dei quali a termine, a fronte della rilevante diminuzione degli indipendenti (-3,6%). L’incremento in termini assoluti è più consistente per gli occupati a tempo pieno, e l’occupazione a tempo parziale aumenta soprattutto nella componente volontaria., con maggiore intensità per quello giovanile. Nei dati di luglio 2017 il tasso di disoccupazione sale di 0,2 punti congiuntamente al calo di 0,3 punti del tasso di inattività 15-64 anni.(-76 mila in un anno) e del corrispondente tasso di inattività (-0,1 punti). La diminuzione degli inattivi riguarda soltanto le donne, soprattutto il Mezzogiorno, gli individui di 35-49 anni, e coinvolge quanti vogliono lavorare (le forze di lavoro potenziali)., si confermano i segnali di crescita congiunturale della domanda di lavoro, con un aumento delle posizioni lavorative dipendenti pari all'1,1% sul trimestre precedente, sintesi della crescita sia dell’industria sia dei servizi.(+0,2%)(-0,7%), anche se continua la flessione del ricorso alla Cassa integrazione. Il tasso dei posti vacanti aumenta di 0,1 punti percentuali sul trimestre precedente. In termini congiunturali si registra una diminuzione dello 0,1% delle retribuzioni e dello 0,5% degli oneri sociali e, quale loro sintesi, un calo dello 0,2% del costo del lavoro.