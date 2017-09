Leonardo, alleanza con Discovery Air Defence e Inzpire per Ministero Difesa britannico

Leonardo

(Teleborsa) -, Discovery Air Defence Services – una controllata di Discovery Air Inc. – e Inzpire Ltd si candidano per rispondere al programma ASDOT (Air Support to Defence Operational Training) del Ministero della Difesa britannico per laLe aziende svilupperanno soluzioni per l’addestramento altamente personalizzate e a basso rischio, mettendo a fattor comune le rispettive capacità, competenze ed esperienze nelle attività di addestramento che prevedono l’impiego di velivoli "aggressor" (ovvero di velivoli in grado di simulare la minaccia aerea), e comprendono anche missioni di combattimento aereo, guerra elettronica e simulazione di ambienti operativi integrati.Il programma consentirà di rispondere ai requisiti di addestramento al volo delle Forze Armate britannicheLa collaborazione tra DA Defence e Inzpire ha preso il via nel febbraio 2017. Il team intende garantire al cliente britannico il "miglior livello tecnico e operativo" per le esigenze di addestramento attuali e future.