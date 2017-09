Riforma Fiscale USA, per Mnuchin è la "priorità numero uno"

(Teleborsa) - Il debito americano supera per la prima volta i 20.000 miliardi di dollari e "siamo preoccupati". Il, conferma quanto già comunicato dal suo Dipartimento e torna a ribadire che per l'amministrazione Trump la riforma fiscale è la "priorità numero uno".Parlando durante la CNBC Institutional Investor Delivering Alpha, a New York, Steven Mnuchin ha spiegato che allo studio c'è un, un beneficio per l'economia americana.Il segretario statunitense al Tesoroalla guida della Federal Reserve, il cui mandato è in scadenza a febbraio del prossimo anno. La conferma della Yellen è tra le opzioni che si stanno valutando, ha detto Mnuchin., ex presidente di Goldman Sachs e attualmente capo consigliere economico della casa Bianca. Cohn era considerato fino a poco tempo fa il favorito per la successione alla Yellen, ma ora la sua candidatura sembra caduta dopo le critiche rivolte a Trump sulle violenze di Charlottesville