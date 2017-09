Tim, dimissioni del sindaco Paola Maiorana

Telecom

(Teleborsa) -, marchio del gruppo, comunica chedella Società per sopraggiunti inderogabili impegni professionali, che comportano un notevole aggravio di lavoro non previsto e non consentono di continuare a dedicare il tempo e l’impegno adeguato allo svolgimento dell’incarico in TIM.La dott.ssa Maiorana non risulta titolare di azioni TIM., Sindaco supplente tratto dalla stessa lista in cui la dott.ssa Maiorana era stata candidata in vista dell’Assemblea del 20 maggio 2015. La dott.ssa Chersicla, che non risulta titolare di azioni TIM, resterà in carica fino alla prossima Assemblea.